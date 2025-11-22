FT: встреча США и ЕС по Украине прошла в «тошнотворном» тоне

Встреча делегации США с европейскими чиновниками и послами по поводу урегулирования российско-украинского конфликта прошла в «тошнотворном» тоне, сообщил высокопоставленный европейский чиновник Financial Times (FT).

Как уточняет газета, переговоры прошли 21 ноября в резиденции поверенного в делах США на Украине Джули Дэвис в Киеве. Министр армии Соединенных Штатов Дэниэл Дрисколл сказал послам и чиновникам из стран ЕС, что американская сторона настроена оптимистично и не собирается проявлять гибкость.

Участники встречи также сказали FT, что господин Дрисколл опоздал и использовал много ненормативной лексики. «У нас мало времени для мира — президент Трамп хочет мира сейчас. Чем больше поваров на кухне, тем сложнее с этим справиться»,— приводит слова министра армии один из источников.

Дэниэл Дрисколл настаивал на том, что президент Украины Владимир Зеленский должен подписать «мирный план Трампа» до 27 ноября. «Вооруженные силы США любят Украину и поддерживают ее, но честная оценка военных США заключается в том, что Украина находится в очень плохом положении»,— добавил он на встрече с европейскими чиновниками.