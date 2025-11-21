Главные новости за 21 ноября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов
События пятницы: выбор «Ъ-Черноземье»
В Воронеже после ракетного удара ВСУ обнаружили взрывоопасные элементы. Они расположены в садовом товариществе на юго-западе города, завтра в районе 14:00 их планируют взорвать. Один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 м от ближайших строений, а другой — возле дачного дома. Территорию оцепили. После обследования предметов саперы констатировали, что их невозможно транспортировать на полигон. Возможен только подрыв на месте.
Советская площадь в Воронеже
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Супружеская пара погибла в селе Новая Таволжанка Белгородской области от удара ВСУ. Находившийся рядом четырехлетний сын белгородцев выжил, но получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Бойцы самообороны доставили ребенка в состоянии средней степени тяжести в Шебекинскую ЦРБ.
Экс-начальника управления капстроительства липецкого Ельца заподозрили в подлоге. В августе учреждение по соглашению сторон расторгло контракт с задонским ООО «Аквасервис» на благоустройство набережной реки Быстрая Сосна за 187,7 млн руб. По версии следствия, в ходе процедуры подсчета объема исполненных обязательств бывший начальник управления превысил свои полномочия, а бюджету был нанесен ущерб на 1,5 млн руб.
Курская область, тем временем, может на 96% сократить расходы на «оборону» в бюджете-2026. Расходы на цели нацобороны и соцполитики были сокращены за счет отсутствия раздела «других вопросов нацобороны» и раздела «социальных выплат», к которому, по всей видимости, относятся субсидии пострадавшим от атак ВСУ гражданам.
Власти Орла планируют в 2026 году приватизировать имущество на 259 млн руб. В план приватизации включены три автомобиля и десять объектов недвижимости, семь из которых не были проданы в 2025 году.
В Тамбове с декабря вырастет проезд в общественном транспорте на 3 руб. При оплате картой тариф составит 30 руб., наличными — 32 руб. Для льготных категорий граждан, имеющих право на 50% скидку, стоимость одной поездки достигнет 15 руб.