Экс-начальника управления капстроительства липецкого Ельца заподозрили в подлоге

Управление Следственного комитета России по Липецкой области возбудило уголовное дело о превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) в отношении бывшего начальника МКУ «Управление капитального строительства» Ельца Липецкой области. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В августе учреждение по соглашению сторон на основе представления надзора расторгло контракт с задонским ООО «Аквасервис» (подконтрольно МУП «Задонский водоканал») на благоустройство набережной реки Быстрая Сосна за 187,7 млн руб. По версии следствия, в ходе процедуры подсчета объема исполненных обязательств бывший начальник управления превысил свои полномочия. Таким образом, бюджету был нанесен ущерб в размере 1,5 млн руб.

В прокуратуре Липецкой области отметили, что «Аквасервис» в течение свыше двух месяцев не выполнял работы по контракту, нарушив утвержденный график. Согласно документации, компания должна была организовать места для пляжного отдыха, построить скейт-парк и спорткластер с площадками для игры в волейбол, теннис, городки на набережной до 8 октября. На 1 августа подрядчик успел исполнить обязательства контракта на 11,7 млн руб., которые ему полностью выплатили.

По данным портала госзакупок, в конце августа елецкие власти вновь объявили аукцион на строительство набережной за 178 млн руб. В нем приняли участие пять компаний. Победителем стало московское ООО «Газтех-комплект» Валерия Рычкова и Алексея Юдаева, предложившее наименьшую цену — 154,9 млн руб. Пока компания выполнила работы на 7 млн руб. при фактически оплаченных 46,4 млн руб. Срок завершения обязательств по контракту — 8 июля.

