Курская область может на 96% сократить расходы на «оборону» в бюджете-2026

«Ъ-Черноземье» изучил проект бюджета Курской области на 2026 год, принятый 20 ноября в первом чтении региональным заксобранием. В проекте по сравнению с бюджетом-2025 серьезные сокращения затронули статьи национальной обороны (–96%), социальной политики (–82%), национальной экономики (–17%). Как следует из документа, расходы на цели нацобороны и соцполитики были сокращены за счет отсутствия раздела «других вопросов нацобороны» и раздела «социальных выплат», к которому, по всей видимости, относятся субсидии пострадавшим от атак ВСУ гражданам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Курская областная дума

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Курская областная дума

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно проекту, в будущем году доходы и расходы бюджета Курской области существенно сократятся по сравнению с показателями исполнения за 2025-й: со 120,7 и 133,7 до 115,7 и 120 млрд руб. соответственно. Дефицит в проекте на предстоящий год — 4,2 млрд руб. Далее, по прогнозу, в 2027-м доходы составят 116, расходы — 118,3 млрд руб. В 2028-м — 118,4 и 120 млрд руб.

Приграничный регион сокращает бюджет второй год подряд после роста, наблюдавшегося двумя периодами ранее: тогда доходы увеличились со 105,7 млрд в 2023-м до 156 млрд руб. в 2024-м. Разница объяснялась прежде всего ростом безвозмездных поступлений — с 38,9 млрд до 86,7 млрд руб. соответственно. В 2025-м году подпитка из федерального центра сократилась, и на данный момент исполнение бюджета по доходам прогнозируется на уровне 120,7 млрд руб. Расходы в 2023 году составляли 113,4, в 2024-м — 153,2, в 2025-м, по прогнозу, снизятся до 133,7 млрд руб.

Подробнее о ситуации с бюджетами регионов — в материале «Ъ-Черноземье».

Сергей Калашников