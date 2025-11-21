Власти Орла планируют в 2026 году приватизировать имущество на 259 млн рублей

На заседании 21 ноября городской совет Орла утвердил план приватизации муниципального имущества на 2026 год, сообщили в горсовете. Согласно нему, ожидаемые доходы от приватизации в 2026 году составят 259,02 млн руб.

Из этой суммы 237,74 млн руб. планируется получить от продажи имущества, 21,08 млн руб. — от реализации земельных участков, и 201 тыс. руб. — от продажи транспортных средств. В план включены три автомобиля и десять объектов недвижимости, семь из которых не были проданы в 2025 году.

Накануне сообщалось, что бюджет Орла на 2026 год приняли с дефицитом в 25 млн руб.

Егор Якимов