Дачи в Воронеже эвакуируют на время подрыва остатков ракет ATACMS

В Воронеже после ракетного удара ВСУ обнаружили взрывоопасные элементы. Они расположены в садовом товариществе на юго-западе города, завтра в районе 14:00 их планируют взорвать. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обломки ракеты ATACMS, выпущенной по Воронежу 18 ноября

Фото: Минобороны Обломки ракеты ATACMS, выпущенной по Воронежу 18 ноября

Фото: Минобороны

Как уточнил глава региона, один из неразорвавшихся блоков лежит в 150 м от ближайших строений, а другой — возле дачного дома. Территорию оцепили. После обследования предметов саперы констатировали, что их невозможно транспортировать на полигон. Возможен только подрыв на месте.

«Так как в СНТ постоянно проживают люди, жителей ряда домов временно эвакуируют. Но ближайшие здания, скорее всего, получат повреждения. Поручил проработать для их собственников, при необходимости, не только вопрос размещения в ПВР, но и все возможные меры поддержки и компенсации»,— отметил Александр Гусев.

Днем 18 ноября ВСУ выпустили по Воронежу четыре ракеты ATACMS американского производства. Все они были сбиты, а на местах их пуска в Харьковской области Украины впоследствии уничтожили две пусковые установки и личный состав. В Воронеже в результате атаки никто не пострадал. Обломками ракет были повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также — частное домовладение.

Алина Морозова