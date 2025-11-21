Супружеская пара погибла в белгородском селе от удара ВСУ

В селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате атаки ВСУ по автомобилю погибла супружеская пара. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Находившийся рядом четырехлетний сын белгородцев выжил, но получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки. Бойцы самообороны доставили ребенка в состоянии средней степени тяжести в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медпомощи мальчика транспортируют в детскую клиническую облбольницу. Автомобиль был поврежден.

За последние сутки ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с применением как минимум 48 БПЛА и 11 боеприпасов. В итоге пострадали пять человек, были повреждены пять частных домов и шесть автомобилей.

Егор Якимов