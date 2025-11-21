Сметную стоимость Багаевского гидроузла могут увеличить до 52,09 млрд рублей

Сметную стоимость Багаевского гидроузла планируется увеличить до 52,09 млрд руб. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой замгубернатора региона — министра транспорта Алену Беликову.

Стоимость реализации проекта увеличилась с 36,7 млрд руб. до 40,5 млрд руб.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», гидроузел находится в районе хутора Арпачин Багаевского района. Первые суда должны были пройти здесь в начале навигации 2025 года. Однако в июне заявляли о его готовности на 95%. Согласно обновленным планам, завершение работ намечено на декабрь 2027 года, а запуск гидроузла в эксплуатацию — на февраль 2028 года. В четверг, 20 ноября, через камеру шлюза Багаевского гидроузла в Ростовской области в тестовом режиме прошел танкер «Энцелад».

Мария Хоперская