Первый пусковой комплекс Багаевского гидроузла готов на 95%

Готовность первого пускового комплекса Багаевского гидроузла составляет 95%. Об этом сообщает госзаказчик проекта — «Ространсмодернизация».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: stroetransgaz.ru Фото: stroetransgaz.ru

Из сообщения следует, что судоходный шлюз, водосбросную плотину и рыбоходно-нерестовый канал уже готовят к сдаче в эксплуатацию. Подрядчик завершает монтаж гидротехнического оборудования, а на плотине идет пусконаладка. На судоходном шлюзе продолжается монтаж гидромеханического оборудования, а также установка аварийно-ремонтных и рабочих ворот. На рыбоходно-нерестовом канале на 99% завершили земляные.

Гидроузел строят в районе хутора Арпачин Багаевского района. Первые суда должны были пройти здесь в начале навигации 2025 года.

Мария Хоперская