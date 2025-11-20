Через Багаевский гидроузел на Дону в тестовом режиме провели грузовое судно

Через камеру шлюза Багаевского гидроузла в Ростовской области в тестовом режиме прошел танкер «Энцелад». За проходом судна следили в ходе пусконаладочных работ, сообщают в пресс-службе регионального минтранса.

Фото: Министерство транспорта Ростовской области

«Энцелад» стал первым грузовым судном, прошедшим через гидротехническое сооружение.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», гидроузел находится в районе хутора Арпачин Багаевского района. Первые суда должны были пройти здесь в начале навигации 2025 года. Однако в июне заявляли о его готовности на 95%. Согласно обновленным планам, завершение работ намечено на декабрь 2027 года, а запуск гидроузла в эксплуатацию — на февраль 2028 года.

Мария Хоперская