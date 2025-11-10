Возвращенные столичные активы Курской области выставят на торги

Московское имущество Курской области — 1,1 тыс. кв. м в бизнес-центре на Варшавском шоссе и несколько парковочных мест, — которое, по словам губернатора Александра Хинштейна, «было мошенническим путем выведено из областной собственности и передано в “Корпорацию развития”, где была предпринята попытка его хищения, и которое мы вернули с помощью органов прокуратуры» выставят на торги. Об этом на заседании регионального правительства сообщил сам господин Хинштейн.

Как рассказал министр градостроительной политики, имущественных и земельных отношений Дмитрий Савин, после возвращения активы были включены в план приватизации, сейчас проводится их оценка. По его словам, торги пройдут до конца года.

Как отметил Александр Хинштейн, у региона нет потребности в этом имуществе, и средства от его продажи планируется потратить на благоустройство парка имени 1 Мая в Курске.

«Люди, приходящие в парк, будут понимать, как важно бороться за эффективность бюджета, бороться с воровством»,— полагает глава области.

Недвижимость рыночной стоимостью почти 76 млн руб., переданная в собственность АО «Корпорация развития Курской области», летом 2024 года была сдана в аренду компании ООО «Айти серф», или, как прежде высказывался Александр Хинштейн, «выведена из “уставника” на третьих лиц, аффилированных с членами семей руководителей корпорации». О возвращении активов губернатор сообщил в июне этого года.

В октябре Ленинский райсуд Курска приступил к рассмотрению уголовного дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной в отношении бывших гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, его заместителя Игоря Грабина, гендиректора «Интергазойла», в прошлом сотрудника корпорации Дмитрия Спиридонова и руководителя ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова.

Подробнее о судебном процессе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь