Главные новости за 20 ноября. Кавказ

В 2026 году в Махачкале планируют достроить и ввести в эксплуатацию новый торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Флагман» стоимостью 1 млрд руб. Строительство ТРЦ с 2018 года занимается ООО «Унисервис». На данный момент инвестор вложил в проект 900 млн руб.

Генеральная прокуратура РФ направила иск о конфискации имущества депутата Народного собрания Республики Дагестан Муртузали Муртузалиева и членов его семьи на общую сумму свыше 850 млн руб. За последние десять лет стоимость приобретенных депутатом активов существенно превышает его задекларированные доходы, которые составили всего 61 млн руб.

Главгосэкспертиза России одобрила проект благоустройства территории и автомобильных парковок для Каспийского прибрежного кластера в Дагестане. Работы будут проходить в два этапа, охватив площади в 195 тыс. и 189 тыс. кв. м.

Проектный объем предложения в Архызе оценивается почти в 1,2 тыс. лотов, а текущее предложение — не более 260 сервисных апартаментов. По данным NF Group, это второе место среди курортных зон России после Красной Поляны. Третье занимает кемеровский Шерегеш — в продаже менее 900 лотов.

Власти Ставрополя отказались от проведения массовых новогодних праздников и фейерверков в ночь на 1 января 2026 года. Такое решение приняли в администрации города с учетом текущей социально-политической ситуации.

Из международного аэропорта Минеральных Вод 20 ноября 2025 года отправился первый прямой рейс на туристический остров Пхукет в Таиланде. Рейс AZUR air вместимостью 336 пассажиров был продан полностью, что подтверждает высокий спрос на новое направление.