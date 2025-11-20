Главгосэкспертиза утвердила благоустройство Каспийского кластера в Дагестане

Главгосэкспертиза России одобрила проект благоустройства территории и автомобильных парковок для Каспийского прибрежного кластера в Дагестане. Работы будут проходить в два этапа, охватив площади в 195 тыс. и 189 тыс. кв. м., сообщает пресс-служба Кавказ.РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Помимо укрепления береговой линии набросными волногасящими бермами из крупного камня, которые защитят пляж от волн и сделают отдых комфортнее, проект включает создание велодорожек, пешеходных маршрутов, зеленых зон и малых архитектурных форм.

Инфраструктура курорта дополняется амфитеатрами на бульваре и набережной, трибунами на спортивных площадках, лестницами, павильонами с пунктами проката, туалетами и комнатами матери и ребенка. Всего на территории появится пять автомобильных парковок: две открытые - на въездах к кластеру с севера и юга, а также три многоуровневых пятиэтажных надземных гаража с почти 1800 машино-местами, включая стоянки для 12 автобусов в двух из них.

Каспийский прибрежный кластер создается по поручению президента России в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал». Это совместный проект правительства Дагестана и института развития Кавказ.РФ при координации Минэкономразвития РФ. По последним данным, на территории кластера прокладывают более 40 км электросетей, 9 км газопровода, свыше 50 км водопроводных и водоотводных сетей, а также развивают современные сети связи. Значительное внимание уделяется очистке воды и экологии.

Кроме благоустройства и инженерных сетей, в проекте предусмотрено строительство многофункционального центра, дорожно-транспортной инфраструктуры, а также пешеходных маршрутов длиной почти 16 км с КПП и остановками. Главная автомобильная трасса пройдет по верхней границе особой экономической зоны, с четырьмя съездами в курортную зону. Курорт сможет принимать до 700 тысяч туристов в год к 2030 году. Общий инвестиционный объем составляет 62,9 млрд рублей. Строительство многофункционального центра уже началось, дорожно-инфраструктурные работы стартуют до конца года.

Владимир Лапухин, заместитель гендиректора Кавказ.РФ, подчеркнул, что проект отличается от горных курортов акцентом на морскую линию и созданием систем берегозащиты и очистных сооружений. Главный эксперт проекта Елена Остапенко отметила, что благоустройство территории сделает курорт комфортным и современным местом отдыха.

Станислав Маслаков