В Махачкале откроют новый ТРЦ за 1 млрд рублей в 2026 году

В 2026 году в Махачкале планируют достроить и ввести в эксплуатацию новый торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Флагман» стоимостью 1 млрд руб. Об этом сообщил «РБК Кавказ» со ссылкой на данные пресс-службы городского администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Строительство ТРЦ с 2018 года занимается ООО «Унисервис». На данный момент инвестор вложил в проект 900 млн руб.

Центр займет площадь свыше 18 тыс. кв. м. В нем будет создано около 300 новых рабочих мест.

В ТРЦ разместятся федеральные торговые сети, кинотеатр, детские игровые зоны, фудкорт и другие объекты. Кроме того, предусмотрен участок для парковки на 300 автомобилей.

Наталья Белоштейн