Объем предложения апартаментов в Архызе в 2025 году увеличился на 30%

Проектный объем предложения в Архызе оценивается почти в 1,2 тыс. лотов, а текущее предложение — не более 260 сервисных апартаментов. По данным NF Group, это второе место среди курортных зон России после Красной Поляны. Третье занимает кемеровский Шерегеш — в продаже менее 900 лотов. Далее идут кластеры Алтая и Домбая с аналогичным показателем на уровне 500–600 шт. «В каждой из трех локаций в настоящее время представлено по 80–90 сервисных апартаментов на первичном рынке»,— комментируют в NF Group.

По словам генерального директора инвестиционно-строительного холдинга «Самсон» Кристины Захарченко, объем предложения в Архызе за девять месяцев 2025 года увеличился примерно на 30%, достигнув исторического максимума. «Растущий рынок и невысокая конкуренция формируют благоприятные условия для застройщиков, которые ориентированы на создание объектов апартаментной недвижимости с сервисным управлением»,— рассказывает эксперт.

По данным NF Group, в Архызе цена сервисных апартаментов составляет 600 тыс. руб. за кв. м, на Домбае — 740 тыс. руб. (для сравнения: на Алтае — 510 тыс. руб., в Шерегеше — 410 тыс. руб.).

По данным ГК «Самсон», средняя стоимость апартаментов в Архызе на текущий момент составляет 658 тыс. руб. за кв. м. За девять месяцев 2025 года рост цен уже составил 15%, а до конца года, по прогнозам инвестиционно-строительного холдинга, рост достигнет 25%. Это один из самых высоких темпов роста среди горных локаций, свидетельствуют аналитики.

«Рынок гостиничной недвижимости в локации находится на стадии развития, а значит, цены еще не достигли максимального уровня, что в свою очередь отражается и на доходности, которая выше, чем в уже развитых локациях. Средний спрос за последние полгода составляет 23 единицы в месяц. Это почти в два раза больше, чем спрос в горном кластере Сочи за тот же период»,— говорит госпожа Захарченко.

По словам эксперта, перспективными на Северном Кавказе являются в первую очередь территории около горнолыжных курортов и вокруг известных бальнеологических курортов, например Кисловодска. Ввиду особенностей региона, который, по словам собеседника «Ъ-Кавказ», характеризуется сильным туристическим потенциалом, особенно перспективным является рынок апартаментной недвижимости с сервисным управлением.

Дмитрий Михеенко