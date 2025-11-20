В Ставрополе отменили массовые новогодние гуляния и фейерверки

Власти Ставрополя отказались от проведения массовых новогодних праздников и фейерверков в ночь на 1 января 2026 года. Такое решение приняли в администрации города с учетом текущей социально-политической ситуации, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Тем не менее, для украшения Ставрополя к Новому году город закупил световые конструкции и иллюминацию, на что выделили более 167 млн руб. из городской казны. Эти украшения будут установлены на центральных площадях и парках, включая Александровскую площадь и Крепостную гору.

Краевой центр не первым объявил об отмене праздника. Ранее аналогичную инициативу высказал глава Железноводска Евгений Бакулин пояснил, что проведение масштабных гуляний признали неуместным, поэтому основной акцент в праздничных мероприятиях сделают на детях, кто находится в трудной жизненной ситуации. Для них организуют несколько детских елок и культурных событий, в частности планируется проведение новогодних представлений и мастер-классов.

19 ноября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рекомендовал чиновникам и руководителям учреждений воздержаться от проведения корпоративных праздничных мероприятий. Тем не менее регион готовит подарки для школьников 1-4 классов — около 130 тыс. ребят получат сладкие сюрпризы к празднику.

Решение отказаться от массовых гуляний идет в русле прошлогодней политики региона, когда масштабные народные гуляния также отменили из-за сложной ситуации в стране. Несмотря на это, город отмечает праздник традиционным образом для детской аудитории, сохраняя социально значимую направленность. Ожидается, что мероприятия с новогодними елками и розыгрышами подарков пройдут с конца декабря до начала января.

Станислав Маслаков