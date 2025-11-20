Минобороны РФ: российские войска заняли восточную часть Константиновки в ДНР

Вооруженные силы России заняли восточную и юго-восточную части города Константиновка в Краматорском районе Донецкой Народной Республики и уже приступили к зачистке центра населенного пункта. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил командующий российской группировки войск Сергей Медведев.

Перед докладом господина Медведева Владимир Путин отметил, что ему известно о боях внутри Константиновки. «Просил бы вас при докладе сосредоточить свое внимание на ситуации в Константиновке, насколько мне известно, бои идут уже внутри этого населенного пункта»,— сказал президент.

Владимир Путин предложил военному руководству не ставить конкретных сроков по овладению городом. «Не будем ставить конкретных дат. Важно, чтобы ритмично работали и добивались всех целей, которые считаете приоритетными»,— подчеркнул президент.

Константиновка находится на севере от Донецка. Между Красноармейском (украинское название — Покровск) и Славянском. Население города по данным украинской переписи 2001 года составляло около 95 тыс. человек.

Степан Мельчаков