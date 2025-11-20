Минобороны РФ: российские войска заняли восточную часть Константиновки в ДНР
Вооруженные силы России заняли восточную и юго-восточную части города Константиновка в Краматорском районе Донецкой Народной Республики и уже приступили к зачистке центра населенного пункта. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил командующий российской группировки войск Сергей Медведев.
Перед докладом господина Медведева Владимир Путин отметил, что ему известно о боях внутри Константиновки. «Просил бы вас при докладе сосредоточить свое внимание на ситуации в Константиновке, насколько мне известно, бои идут уже внутри этого населенного пункта»,— сказал президент.
Путин о боях в Константиновке, ВСУ в Купянске и «золотых горшках» преступной группировки в Киеве
Владимир Путин предложил военному руководству не ставить конкретных сроков по овладению городом. «Не будем ставить конкретных дат. Важно, чтобы ритмично работали и добивались всех целей, которые считаете приоритетными»,— подчеркнул президент.
Константиновка находится на севере от Донецка. Между Красноармейском (украинское название — Покровск) и Славянском. Население города по данным украинской переписи 2001 года составляло около 95 тыс. человек.