Герасимов доложил Путину о взятии Купянска

Российские войска заняли город Купянск, который ранее находился в их окружении. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов во время визита президента России Владимира Путина в один из командных пунктов группировки «Запад».

Валерий Герасимов

Фото: РИА Новости Валерий Герасимов

Фото: РИА Новости

Господин Герасимов уточнил, что подразделения группировки «Запад» продолжают ликвидацию украинских формирований, окруженных на левом берегу реки Оскол. На вопрос президента об окончании операции командующий группировки подтвердил, что все задачи были выполнены.

Минобороны России ранее сообщало об окружении подразделений ВСУ в районе Купянска и Красноармейска (украинское название — Покровск). В конце октября Владимир Путин заявил о готовности прекратить боевые действия в этих районах для визита представителей иностранных СМИ. Минобороны был отдан приказ организовать безопасный проезд иностранных журналистов. О том, что российские войска заняли восточную часть Купянска, стало известно 11 ноября.