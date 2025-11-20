Штурмовые группы 25-й армии продвигаются в направлении города Красный Лиман (украинское название — Лиман) в Краматорском районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Российские войска заняли его пригород Масляковку и близлежащий поселок Ямполь. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил командующий российской группировки войск «Запад» Сергей Кузовлев.

Командующий подчеркнул, что Красный Лиман — это «крупнейший железнодорожный узел в регионе». Вооруженные силы России действуют и чуть севернее Красного Лимана — на рубцовском направлении. Там, по словам господина Кузовлева, российские войска уже заняли поселки Петропавловка и Ставки и продолжают бои в поселках Дробышево и Яровая.

Сергей Кузовлев подтвердил для президента данные о полном переходе под контроль российских войск города Купянск в Харьковской области. На противоположном от него берегу реки Оскол российские войска заняли село Петропавловку, бои идут в близлежащих населенных пунктах Кучеровка, Куриловка и Купянске-Узловом.

Командующий также подчеркнул, что подразделения группировки войск «Запад» продолжают выполнять боевые задачи на изюмском направлении. Город Изюм находится на юго-востоке Харьковской области.

Степан Мельчаков