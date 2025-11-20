Путин заявил, что власть на Украине захватила преступная группировка
Президент России Владимир Путин назвал руководство Украины узурпировавшей власть преступной группировкой. По его словам, руководство страны удерживает власть под предлогом необходимости продолжения войны с Россией.
«Собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем,— указал российский лидер. — Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года эта группа лиц — это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения».
По словам Владимира Путина, нынешнее руководство не думает о судьбе простых украинцев и солдат.