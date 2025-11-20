Герасимов: бойцы ВСУ не могут сдаться в плен из-за угроз от «своих же»

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о ситуации с возможностью сдачи в плен украинских войск. Президент спросил, созданы ли условия для капитуляции украинских военнослужащих. Тот ответил утвердительно, но добавил, что не все бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут сдаться в плен из-за угроз расстрела от «своих же».

«Но большинство из них (украинских военнослужащих.— “Ъ”) под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками своими же, то есть не могут выполнить эту задачу. При этом политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает»,— сказал господин Герасимов.

Минобороны России ранее сообщало об окружении подразделений ВСУ в районе Купянска и Красноармейска (украинское название — Покровск). В конце октября Владимир Путин заявил о готовности прекратить боевые действия в этих районах для визита представителей иностранных СМИ. Господин Герасимов сегодня доложил президенту о взятии Купянска.