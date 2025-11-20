WSJ: госсекретарь США обсудит с европейцами план Трампа по Украине 21 ноября

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу обсудит новый мирный план по Украине с представителями европейских стран, ответственными за национальную безопасность. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Ранее сегодня Марко Рубио заявил, что России и Украине для прекращения боевых действий следует пойти на взаимные уступки. «Достижение прочного мира потребует от обеих сторон пойти на непростые, но необходимые уступки»,— написал госсекретарь США в своем X. Господин Рубио также отметил, что американские власти продолжают разрабатывать предложения по мирному урегулированию. По его словам, Вашингтон пытается учесть позиции обеих сторон конфликта.

По данным газеты Financial Times (FT), мирный план Дональда Трампа предполагает сокращение украинской армии вдвое, отказ от военной помощи США, а также передачу России части восточного Донбасса, включая территории, которые контролируют ВСУ. В Киеве раскритиковали предполагаемый документ, сообщили источники FT. По данным Reuters, с планом не согласились и страны Евросоюза.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украине план не катит».

Анастасия Домбицкая