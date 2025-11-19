Главные новости за 19 ноября. Кавказ

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в отношении пилота упавшего в Дагестане вертолета. Его подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации на воздушном транспорте, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 20 суток.

Затраты Дагестана на кибербезопасность в 2024 году упали почти вдвое — на 44,3%, до 93,4 млн руб. Это один из самых низких показателей среди российских регионов: Дагестан занял 83-е место из 85 субъектов РФ по уровню расходов на продукты и услуги в сфере кибербезопасности.

В Ставропольском крае на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов предусмотрено 5,1 млрд руб. на реализацию мероприятий госпрограммы «Развитие сельского хозяйства».

На Ставрополье обсудили пути выхода из кадрового кризиса. По данным министерства труда и соцзащиты региона, в регионе фиксируется дефицит квалифицированных кадров на фоне низкого уровня официальной безработицы — в мае 2025 года безработица составляла лишь 0,27%, на 0,11% ниже.

На модернизацию курортной инфраструктуры Кисловодска направлено 2,8 млрд руб. В список перспективных объектов вошли многофункциональный культурный центр, плавательный бассейн, музыкальная школа, зоны отдыха, гидротехнические сооружения и модернизация городской больницы.

Строительство девяти объектов водоснабжения начнется на Ставрополье до конца 2026 года. В проект входят новые водопроводные сети и модернизация существующих объектов в восьми округах края.