На Ставрополье обсудили пути выхода из кадрового кризиса

По данным министерства труда и соцзащиты региона, на Ставрополье фиксируется дефицит квалифицированных кадров на фоне низкого уровня официальной безработицы — в мае 2025 года безработица составляла лишь 0,27%, на 0,11% ниже, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При этом на базе краевого кадрового центра зарегистрировано свыше 23 тыс. вакансий от 2,4 тыс. работодателей, что подтверждает разбалансировку рынка труда: число вакансий снижается, а количество резюме растет. Этот дисбаланс обусловлен демографическими вызовами, миграционными потоками и недостаточной инфраструктурой.

Острый дефицит кадров среднего звена на фоне приближающегося введения новой формы обучения «профессионалитет», которая стартует с сентября 2026 года в системе среднего профессионального образования, обсудили на встрече 14 ноября, организованной Региональным Союзом работодателей Ставрополья «Конгресс деловых кругов», собрали руководителей крупных промышленных предприятий, директоров учебных заведений и представителей власти.

Ключевым новшеством «профессионалитета» станет целевое обучение с гарантированным трудоустройством, что отвечает на потребности рынка труда, где заметен значительный спрос на технические и естественнонаучные специальности. Среди востребованных квалификаций названы слесари, токари, инженеры, конструкторы, химики, технологи микро- и наноэлектроники, метрологи, программисты станков, монтажники, электро- и радиомеханики, фрезеровщики.

Предприятия, подписавшие трехстороннее соглашение на 2025—2027 годы, предлагают молодым специалистам социальные гарантии, программы переобучения и профподготовки, но этих мер недостаточно для ликвидации кадрового голода. Участники встречи предложили комплексные меры повышения престижа рабочих профессий, включая формирование преференций для трудовых династий, профориентационные туры для школьников и возвращение уроков черчения в программу.

Директор завода АО «Радиан» Александр Богословский подчеркнул, что главное сегодня — научить молодежь учиться, поскольку успешными будут те, кто сможет управлять технологиями, работать с техническими системами и создавать новые разработки. «Обесценивание фундаментальных знаний и труда учителей ведет к проблемам будущего. Нужно уметь учиться всю жизнь», — отметил он.

Станислав Маслаков