Пилота упавшего в Дагестане вертолета заключили под стражу

Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в отношении пилота упавшего в Дагестане вертолета. Его подозревают по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации на воздушном транспорте, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Об этом сообщает объединенная пресс-служба республики.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», происшествие произошло в районе поселка Ачису Карабудахкентского района, недалеко от города Избербаш. Гражданский вертолет КА-226 упал вблизи базы отдыха «Солнечный берег».

Воздушное судно принадлежало «Кизлярскому электромеханическому заводу», на его борту находилось шесть сотрудников предприятия. В результате происшествия погибли четыре пассажира. Остальные, включая пилота, получили травмы различной тяжести.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 20 суток, то есть по 6 января 2026 года включительно.

Константин Соловьев