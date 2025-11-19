На развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае выделят 5,1 млрд рублей

В Ставропольском крае на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов предусмотрено 5,1 млрд руб. на реализацию мероприятий госпрограммы «Развитие сельского хозяйства». Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господдержка в агропромышленном комплексе реализуется по 35 направлениям, и в 2026 году к действующим ключевым мерам добавится новая программа поддержки приоритетных направлений малого агробизнеса. В нее вошли гранты для фермеров «Агромотиватор», а также помощь аграрным кооперативам и центрам компетенций в сельском хозяйстве.

Кроме того, в регионе стартует федеральный проект, направленный на создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике, реализуемый в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Этот проект предусматривает развитие геномной селекции в племенном животноводстве и стимулирует молекулярно-генетические экспертизы.

На 2025 год на поддержку малых форм хозяйствования в Ставрополье из бюджета уже направлено 185,3 млн руб. В 2025 году сельхозтоваропроизводители Ставрополья получили господдержку по 40 направлениям, всего на эти цели выделено 6,9 млрд руб., причем значительная часть средств уже поступила аграриям. В регионе сохраняется акцент на развитие мелиорации: в 2025 году более 1 млрд руб. направлено на вовлечение новых земель и комплексную мелиорацию, что позволит ввести в эксплуатацию тысячи гектаров нового орошения. К настоящему времени входит в активную эксплуатацию более 103 тыс. га орошаемых земель.

Губернатор Владимир Владимиров ранее отмечал стабильное развитие сельского хозяйства, итогом которого становится засеянная озимыми культурами площадь в 1,6 млн га, что составляет 86% от плана. Особое внимание уделяется использованию отечественных семян.

Станислав Маслаков