Затраты Дагестана на кибербезопасность упали почти вдвое

Затраты Дагестана на кибербезопасность в 2024 году упали почти вдвое — на 44,3% до 93,4 млн руб. Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, основанном на данных Росстата. Это один из самых низких показателей среди российских регионов: Дагестан занял 83-е место из 85 субъектов РФ по уровню расходов на продукты и услуги в сфере кибербезопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Для сравнения, Ингушетия, которая расположилась на 84-м месте, сократила расходы на 23% до 13,2 млн руб. Северная Осетия уменьшила затраты вдвое, до 43 млн руб. На другом конце шкалы — Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край, которые увеличили свои расходы на 35%, 20% и 12% соответственно, достигнув 89 млн, 93 млн и 643 млн руб. Самый низкий уровень затрат отмечается в республике Алтай — всего 18,5 млн руб. при снижении на 70%. Москва остается безусловным лидером с максимальными затратами в 132 млрд руб., что на 29% больше, чем в 2023 году.

Общероссийские расходы на кибербезопасность в 2024 году выросли на 21% и достигли рекордных 209 млрд руб., что отражает активное развитие российского рынка киберзащиты. В пересчете на одно юридическое лицо средние вложения по стране составили 800 тыс. руб. в год, но в таких регионах, как Дагестан, инвестиции составляют менее 63 тыс. руб., что свидетельствует о низком уровне финансирования этой сферы. Это может быть связано с бюджетными ограничениями, невысокой цифровизацией бизнеса и государственных структур, а также с региональными приоритетами и уровнем подготовки к угрозам в цифровом пространстве.

При этом количество киберпреступлений в Дагестане остается одним из самых низких в России и составляет около 15,1% от общего числа преступлений, что может частично объяснять снижение затрат. Однако эксперты предупреждают, что недостаточное финансирование кибербезопасности может повысить риск уязвимости критической инфраструктуры и данных. На фоне роста общероссийских инвестиций Республика Дагестан серьезно сокращает вложения в защиту от киберугроз, отставая от большинства регионов.

Станислав Маслаков