На Ставрополье построят девять новых объектов водоснабжения к 2027 году

Строительство девяти объектов водоснабжения начнется на Ставрополье до конца 2026 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ставрополькрайводоканал Фото: Ставрополькрайводоканал

Этот масштабный проект модернизации коммунальной инфраструктуры реализуют с целью улучшения качества водоснабжения для свыше 335 тысяч жителей региона. По поручению губернатора Владимира Владимирова работы ведет министерство ЖКХ края под руководством Александра Рябикина.

В проект входят новые водопроводные сети и модернизация существующих объектов в восьми округах края. В частности, на территории Грачевского округа строят сети в селах Грачевка и Старомарьевка, а также проводят модернизацию водоочистной станции села Чернолесское Новоселицкого округа, что позволит повысить производительность очистных сооружений и обеспечить качественной водой свыше 13 тысяч человек. Крупнейший объект — новый водопровод в Ставрополе от конно-спортивной школы по улице Шпаковской до перекрёстка улиц 45-я Параллель и Рогожникова, который улучшит подачу воды примерно для 300 тыс. горожан.

Финансирование проекта идет из краевого и федерального бюджетов, включая средства Фонда национального благосостояния и инфраструктурных кредитов. В последние годы в регионе активно обновляют и реконструируют водопроводные сети, например, в Новоалександровском округе уже капитально отремонтировали несколько километров трубопровода, заменив устаревшие материалы на современные полиэтиленовые. За пять лет благодаря ряду крупных проектов водоснабжение улучшили для около 400 тыс. ставропольцев. Сейчас одновременно реализуется около 39 инфраструктурных проектов, направленных на развитие систем водоснабжения и водоотведения на всей территории края.

По словам Александра Рябикина, новая программа позволит завершить строительства и модернизацию объектов уже к 2027 году, увеличивая объемы подачи воды и ее качество как в крупном краевом центре, так и в пригородах.

Станислав Маслаков