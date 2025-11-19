В Среднеуральске расторгли контракт по очистным сооружениям за 2,5 млрд рублей

Управление ЖКХ Среднеуральска (Свердловская область) и компания «Гиперион» расторгли контракт по реконструкции очистных сооружений города за 2 млрд 549 млн руб., следует из данных сайта госзакупок. В местной администрации «Ъ-Урал» не стали комментировать причины решения, попросив направить официальный запрос.

Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Власти Среднеуральска объявили аукциона на проведение работ по обновлению очистных сооружений за 2 млрд 866 млн руб. в сентябре. На участие в конкурсе с 9 по 13 октября заявились четыре компании, которые предложили реконструировать объект за 2 млрд 837 млн руб, 2 млрд 737 млн руб., 2 млрд 564 млн руб. и 2 млрд 549 млн руб. В пятницу, 14 октября, управление ЖКХ Среднеуральска заключило контракт с компанией «Гиперион».

Согласно описанию объекта закупки, подрядчик должен был обновить очистные сооружения 1951-1953 годов постройки, последняя реконструкция на которых проводилась в 1979 году. Предполагалось, до 1 сентября 2028 года компания увеличит производительность объекта с 6 тыс. до 15 тыс. куб. м очищенных сточных вод в сутки.

Власти Среднеуральска заявляют о планах обновить очистные сооружения с 2015 года. За это время в отставку ушли четыре главы города, однако работы на объекте так и не были начаты. Действующий мэр Среднеуральска Алексей Стасенок в своей предвыборной программе отметил, что под его руководством реконструкция очистных сооружений будет начата и завершена. В разговоре с «Ъ-Урал» он заверил, что подрядчик приступит к работам в 2026 году.

Во вторник, 18 ноября, депутаты областного заксобрания приняли проект бюджета на 2026 год в первом чтении, в котором предусмотрены 2 млрд руб. на обновление очистных сооружений в Среднеуральске и Сысерти. Всего на два объекта в 2026-2028 годах планируется выделить 6 млрд руб. из регионального бюджета.

Ранее, 10 ноября, власти Свердловской области признали Среднеуральск неплатежеспособным и поручили разработать пятилетний план по восстановлению финансовой устойчивости города совместно с областным министерством финансов. Алексей Стасенок тогда заверил, что мэрия «работает в плановом режиме и строит планы на будущее». Он добавил, что намерен разрешить ситуацию до конца 2025 года.

Василий Алексеев