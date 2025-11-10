Для Среднеуральска разработают план восстановления финансовой устойчивости

Губернатор Свердловской области Денис Паслер потребовал разработать пятилетний план восстановления финансовой устойчивости Среднеуральска (город-спутник Екатеринбурга) с участием областного минфина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Администрация Среднеуральска

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Администрация Среднеуральска

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Это рабочий процесс для всех муниципальных администраций во взаимодействии с минфином. Регион использует возможности бюджетного законодательства для восстановления платежеспособности муниципалитета, например, участвуя в вопросах согласования проекта местного бюджета»,— пояснили в департаменте информационной политики Свердловской области.

План восстановления финансовой устойчивости будет разработан муниципалитетом и утвержден местной думой.

«Губернатор Денис Паслер, среди прочих задач, ставит задачу поддержания финансовой устойчивости всех территорий региона. В первую очередь это касается качества управления финансами и работы с кредиторской задолженностью в муниципалитетах»,— добавили в департаменте.

Доходы бюджета Среднеуральска в 2025 году запланированы на уровне 3,446 млрд руб., расходы — 3,464 млрд руб., дефицит — 17,9 млн руб. Население — свыше 25 тыс. человек.

Василий Алексеев