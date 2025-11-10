Мэр Среднеуральска прокомментировал потерю платежеспособности города

Власти закроют вопрос с «неплатежеспособностью» Среднеуральска до конца 2025 года, пообещал «Ъ-Урал» глава города Алексей Стасенок. Мэр пояснил, что администрация города в 2024 году заключила муниципальный контракт по поручению на тот момент губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (ушел в отставку в марте 2025 года), однако не получила средства из регионального бюджета на проведение работ. «Подрядчики выполнили его ("контракт.— "Ъ-Урал"), но средства на оплату от областных властей еще не были доведены. Руководство региона о ситуации в курсе, поэтому мы надеемся, что до конца года источник финансирования будет найден, и мы сможем закрыть ранее понесенные расходы»,— добавил господин Стасенок.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил разработать пятилетний план по восстановлению финансовой устойчивости Среднеуральска совместно с областным министерством финансов. «Губернатор ставит задачу поддержания финансовой устойчивости всех территорий региона. В первую очередь это касается качества управления финансами и работы с кредиторской задолженностью в муниципалитетах»,— пояснили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Алексей Стасенок заверил, что администрация Среднеуральска «работает в плановом режиме и строит планы на будущее». Мэр отметил, что по информации министерства финансов Свердловской области муниципалитет занял третью позицию в рейтинге эффективности работы территорий региона по повышению доходного потенциала за январь-сентябрь. «У нас все хорошо, реализуем все запланированные ранее проекты»,— подчеркнул господин Стасенок.

Депутаты думы Среднеуральска приняли бюджет на 2025 год с параметрами 3 млрд 446 млн руб. по доходам, 3 млрд 464 млн руб. по расходам и дефицитом в 17,9 млн руб. В главном финансовом документе на 2024 год власти планировали пополнить бюджет на 1 млрд 617 млн руб., потратить 1 млрд 632 млн руб. Дефицит должен был составить 14,8 млн руб. По данным Свердловскстата, население Среднеуральска на начало 2025 года составило 25,3 тыс. человек, годом ранее — 25,2 тыс.

Василий Алексеев