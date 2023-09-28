Бывший глава Нижней Туры стал мэром Среднеуральска

Новым мэром Среднеуральска избран бывший глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасенок. Об этом сообщили в пресс-службе администрации свердловского города. За его кандидатуру проголосовало большинство депутатов городской думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Алексей Стасенок в свой предвыборной программе указал, что планирует заняться реконструкцией очистных сооружений Среднеуральска, строительством парка «Чемпионов», благоустройством набережной, а также строительство новой школы на 1,2 тыс. мест и детского сада на 275 мест.

Напомним, господин Стасенок возглавлял Нижнетуринский городской округ с 2017 года. В 2021 году он попал в скандал, связанный с уголовным делом в отношении военного комиссара Учалов (Республика Башкортостан) Азамата Рыскулова, которого подозревали в незаконной выдаче трех военных билетов. В феврале 2023 года депутаты думы городского округа приняли отставку мэра. При этом в администрации заявляли, что его уход с поста главы города не связан со скандалами или конфликтами.

В марте Алексей Стасенок сначала занял на должность заместителя главы Среднеуральска Александра Ковальчика, а затем, после его отставки, стал временно исполняющим главы городского округа. Источник «Ъ-Урал» сообщал, что господин Ковальчик пошел на повышение на «областной уровень».

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