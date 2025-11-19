Посол Дарчиев о «раздражителях» в отношениях России и США, ДСНВ и встрече Путина и Трампа
Посол России в США Александр Дарчиев дал интервью «Ъ». В разговоре с корреспондентом газеты Анастасией Домбицкой дипломат коснулся самых острых вопросов российско-американских отношений. Наиболее важные и интересные заявления посла — в материале «Ъ»
Посол РФ в США Александр Дарчиев
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
- Россия и США как великие державы обречены на то, чтобы договариваться как минимум о неконфронтационном сосуществовании.
- Значимость первой личной встречи Владимира Путина с вернувшимся в Белый дом Дональдом Трампом состоит в том, что оба лидера вели переговоры на равных, пытаясь нащупать точки сопряжения интересов.
- То, что российско-американский диалог забуксовал, вовсе не означает его остановку. Контакты на различных уровнях продолжаются, требуя терпения и настойчивости.
- Американская администрация до сих пор не предоставила официальные разъяснения о том, имел ли в виду президент США натурные испытания с подрывом ядерного боезаряда или же речь идет об испытаниях новых носителей.
- Россия «не напрашивается» на сохранение лимитов Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) по истечении его срока.
- Нельзя сбрасывать со счетов прессинг противодействующего Дональду Трампу «глубинного государства» и его представителей во власти, подталкивающих президента к усилению давления на Москву.
- Диалог по «раздражителям» поддерживался постоянно, и к настоящему времени удалось добиться определенных улучшений. Пример — режим нотификации (уведомления) поездок персонала дипмиссий за пределы зоны свободного передвижения — предусмотрены послабления для выездов в служебных и туристических целях.
- Стороны договорились о бесперебойном банковском обслуживании дипмиссий, взяв обязательства не блокировать их финансовые трансакции с соответствующими изъятиями из санкционного режима.
- Однако в устранении «корневых причин» ненормальности в двусторонних отношениях прогресс застопорился. В Госдепартаменте категорически отказываются вести разговор о возращении шести де-факто конфискованных объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих РФ.
- США также увязывают с урегулированием на Украине предложения о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном после начала СВО.
- Важно не ограничиваться только визовой сферой и более мелкими, бытовыми аспектами обеспечения функциональности дипмиссий, а ориентироваться на восстановление нормальности в широком плане.