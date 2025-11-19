Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Посол Дарчиев о «раздражителях» в отношениях России и США, ДСНВ и встрече Путина и Трампа

Посол России в США Александр Дарчиев дал интервью «Ъ». В разговоре с корреспондентом газеты Анастасией Домбицкой дипломат коснулся самых острых вопросов российско-американских отношений. Наиболее важные и интересные заявления посла — в материале «Ъ»

Посол РФ в США Александр Дарчиев

Посол РФ в США Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Посол РФ в США Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

  • Россия и США как великие державы обречены на то, чтобы договариваться как минимум о неконфронтационном сосуществовании.
  • Значимость первой личной встречи Владимира Путина с вернувшимся в Белый дом Дональдом Трампом состоит в том, что оба лидера вели переговоры на равных, пытаясь нащупать точки сопряжения интересов.
  • То, что российско-американский диалог забуксовал, вовсе не означает его остановку. Контакты на различных уровнях продолжаются, требуя терпения и настойчивости.
  • Американская администрация до сих пор не предоставила официальные разъяснения о том, имел ли в виду президент США натурные испытания с подрывом ядерного боезаряда или же речь идет об испытаниях новых носителей.
  • Россия «не напрашивается» на сохранение лимитов Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) по истечении его срока.
  • Нельзя сбрасывать со счетов прессинг противодействующего Дональду Трампу «глубинного государства» и его представителей во власти, подталкивающих президента к усилению давления на Москву.
  • Диалог по «раздражителям» поддерживался постоянно, и к настоящему времени удалось добиться определенных улучшений. Пример — режим нотификации (уведомления) поездок персонала дипмиссий за пределы зоны свободного передвижения — предусмотрены послабления для выездов в служебных и туристических целях.
  • Стороны договорились о бесперебойном банковском обслуживании дипмиссий, взяв обязательства не блокировать их финансовые трансакции с соответствующими изъятиями из санкционного режима.
  • Однако в устранении «корневых причин» ненормальности в двусторонних отношениях прогресс застопорился. В Госдепартаменте категорически отказываются вести разговор о возращении шести де-факто конфискованных объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих РФ.
  • США также увязывают с урегулированием на Украине предложения о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном после начала СВО.
  • Важно не ограничиваться только визовой сферой и более мелкими, бытовыми аспектами обеспечения функциональности дипмиссий, а ориентироваться на восстановление нормальности в широком плане.

Новости компаний Все