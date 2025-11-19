Посол Дарчиев: Россия «не напрашивается» на сохранение лимитов по истечении ДСНВ

Россия «не напрашивается» на сохранение лимитов Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) по истечении его срока (5 февраля 2026 года.— "Ъ"). Такую позицию обозначил посол РФ в США Александр Дарчиев в интервью «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дарчиев

«Если применительно к сохранению в силе в течение года после окончания действия ДСНВ установленных им лимитов, на которое мы не напрашиваемся и что можно сделать быстро, не втягиваясь в переговоры, американцы отговариваются необходимостью скрупулезного анализа российской инициативы, то напускание тумана вокруг важнейшего вопроса международной безопасности и стратегической стабильности не способствует взаимному доверию и заставляет сомневаться в ответственном подходе американской стороны»,— заявил господин Дарчиев.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что США рассматривают предложение России по ДСНВ. Господин Рубио отметил, что в администрации президента США выразили к нему «некоторый интерес». В Вашингтоне обсуждают эту инициативу, но «активного, открытого разговора» между двумя странами пока нет, отметил он.

28 октября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия все еще ждет ответа США на предложение по ДСНВ. Срок действия договора истекает в 2026 году. 22 сентября президент Владимир Путин заявил о готовности России придерживаться центральных количественных ограничений по соглашению в течение еще года после этого срока, если США возьмут на себя те же обязательства. Спустя две недели Дональд Трамп назвал инициативу «хорошей идеей», но более подробного комментария не дал до сих пор.

Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу в феврале 2011 года сроком на 10 лет. 29 января 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о продлении ДСНВ, а 3 февраля того же года это решение вступило в силу.

Полная версия интервью Александра Дарчиева «Ъ» — по ссылке «"То, что диалог забуксовал, не означает его остановку"».

Анастасия Домбицкая