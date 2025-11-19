Посол России в США: Госдеп отказывается обсуждать возобновление авиасообщения

В Госдепартаменте США отказываются вести разговор о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США, прерванного Вашингтоном после начала боевых действий на Украине. Об этом посол России в США Александр Дарчиев заявил в интервью «Ъ». Дипломат признал, что прогресс в устранении «корневых причин ненормальности в двусторонних отношениях, препятствующей подлинной нормализации», застопорился.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Посол России в США Александр Дарчиев

«В Госдепартаменте категорически отказываются вести разговор о возращении шести де-факто конфискованных объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на праве частной собственности. Американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла России и наших дипломатов,— сказал Александр Дарчиев. — Аналогичным образом, увязывая начало любого серьезного разговора по данной тематике с устраивающим США урегулированием на Украине, американская сторона реагирует на предложение о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном после начала СВО».

Консультации России и США по «раздражителям» в двусторонних отношениях были запущены еще при прежней администрации. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом стороны дважды встречались в Стамбуле с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения — 27 февраля и 10 апреля. Ожидалось, что третий раунд переговоров пройдет в июне, однако встреча была отменена по инициативе американской стороны. В октябре замглавы российского МИД Сергей Рябков утверждал, что переговоры пройдут до конца осени. Между тем на прошлой неделе в посольстве США в Москве заявили, что новый раунд консультаций по нормализации работы диппредставительств пока не запланирован.

Полную версию интервью Александра Дарчиева читайте на сайте «Ъ» сегодня в 15:00.

Анастасия Домбицкая