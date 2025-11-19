«То, что диалог забуксовал, не означает его остановку»

Перенос на неопределенный срок российско-американского саммита, который планировалось провести в Будапеште, породил дискуссии о том, что импульс предыдущей, августовской встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа уже исчерпан. Посол России в США Александр Дарчиев рассказал корреспонденту “Ъ” Анастасии Домбицкой о том, так ли это на самом деле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в США Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Посол России в США Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Дональд Трамп утверждает, что США «очень скоро» проведут ядерные испытания. Как это повлияет на российско-американские отношения и стратегическую стабильность? Затянулась и пауза с реакцией на инициативу Москвы о продлении количественных потолков Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после истечения его срока действия (5 февраля 2026 года.— “Ъ”)…

— Ситуация складывается парадоксально. Американская администрация до сих пор не предоставила официальные разъяснения (запрошенные в том числе по линии МИД России) о том, имел ли в виду президент США натурные испытания с подрывом ядерного боезаряда — что окончательно похоронит во многом уже разрушенный самими американцами режим контроля над вооружениями — или же речь идет об испытаниях новых носителей. И это открывает широкое поле для спекуляций и инсинуаций.

Если применительно к сохранению в силе в течение года после окончания действия ДСНВ установленных им лимитов, на которое мы не напрашиваемся и что можно сделать быстро, не втягиваясь в переговоры, американцы отговариваются необходимостью скрупулезного анализа российской инициативы, то напускание тумана вокруг важнейшего вопроса международной безопасности и стратегической стабильности не способствует взаимному доверию и заставляет сомневаться в ответственном подходе американской стороны.

Стоит отметить, что в самих США потенциальное возобновление ядерных испытаний вызывает острую критику не только у политических оппонентов Дональда Трампа, но и в профессиональном сообществе: эксперты предупреждают о серьезных негативных последствиях такого шага. Заявления же о том, что Россия и Китай якобы испытывают ядерное оружие, а потому Америка обязана не отставать, носят голословный характер.

Подобные развороты нынешней администрации продиктованы стремлением обеспечить США военное превосходство. В Москве же они воспринимаются спокойно в свете прорывных и не имеющих аналогов образцов новейших вооружений, созданных в последние годы и надежно обеспечивающих безопасность нашей страны.

Мы никогда не отказывались от честного и равноправного диалога по этому жизненно важному направлению при строгом соблюдении российских национальных интересов. Вместе с тем необходимо понимать, что предпосылки для его запуска созреют, когда мы увидим дальнейшие изменения к лучшему в политике Вашингтона на российском направлении.

— Застопорившийся переговорный процесс и отмена Дональдом Трампом предложенного им же саммита с Владимиром Путиным в Будапеште свидетельствуют о том, что Вашингтон по украинскому треку сдал назад. Можно ли говорить о том, что позитивный импульс саммита в Анкоридже себя исчерпал?

— Ни в коей мере. Значимость первой личной встречи Владимира Путина с вернувшимся в Белый дом Дональдом Трампом состоит в том, что оба лидера вели переговоры на равных, пытаясь нащупать точки сопряжения интересов. То, что затем диалог забуксовал, вовсе не означает его остановку. Контакты на различных уровнях продолжаются, требуя терпения и настойчивости.

При этом, конечно, нельзя сбрасывать со счетов прессинг противодействующего Дональду Трампу «глубинного государства» и его представителей во власти, подталкивающих президента к усилению давления на Москву — что само по себе бесперспективно — чтобы «заставить русских» пойти на немедленное прекращение боевых действий ради спасения режима Зеленского. Да и сами базовые постулаты трампизма «Америка прежде всего» и «мир через силу» предполагают императивность жесткого торга для снятия накопившихся «раздражителей», не полагаясь на персональную «химию», сложившуюся между лидерами.

Однако ухабы и ловушки в процессе такого, лишенного иллюзий диалога (который, повторюсь, идет и в непубличном формате, помимо «засвеченных» в СМИ каналов) не должны заслонять главного: Россия и США как великие державы обречены на то, чтобы договариваться как минимум о неконфронтационном сосуществовании. Это хорошо понимали советские и американские руководители, устанавливая дипотношения в 1933 году. Понимали это и президенты наших стран, условившиеся в телефонном разговоре 12 февраля, вслед за инаугурацией Дональда Трампа, о том, что будут добиваться привнесения нормальности в российско-американскую повестку дня.

— В каком состоянии сейчас находятся консультации по «раздражителям» в двусторонних отношениях? Они были запущены еще при прежней администрации и в новых условиях, по идее, должны были бы обеспечить быстрое снятие унаследованных запретов и ограничений в деятельности дипмиссий двух стран. Этого пока не наблюдается. Более того, условия выдачи виз россиянам ужесточились. Почему?

— Диалог по «раздражителям» поддерживался постоянно, и к настоящему времени удалось добиться определенных улучшений. Они, однако, не меняют ограничительную систему, навязанную при Джо Байдене, но смягчают ее наиболее одиозные проявления.

Пример — режим нотификации поездок персонала дипмиссий за пределы зоны свободного передвижения в 25 миль (американцам в Москве она «зеркально» установлена в пределах 41 км), когда на каждый случай ее пересечения нужно получать разрешение. Теперь предусмотрены послабления в рамках согласованных квот для выездов в служебных и туристических целях.

Вы правильно отметили, что выдача обычных виз нашим гражданам, которых, ссылаясь на недостаток персонала, американцы перестали обслуживать в Москве, отныне ограничена только консульскими отделами посольств США в Варшаве, куда требуется шенгенская виза, и в Астане. Вместе с тем ситуация с дипломатическими и служебными визами несколько улучшилась. Это важно, принимая во внимание инициированные Вашингтоном массовые высылки сотрудников российских диппредставительств, на которые последовали ответные меры, что привело в итоге к взаимному кадровому голоду. К слову, режим работы наших обескровленных консульских точек не изменился, несмотря на то что приходится справляться малым числом.

В ходе упомянутых консультаций по «раздражителям» стороны договорились и о бесперебойном банковском обслуживании дипмиссий, взяв обязательства не блокировать их финансовые трансакции со столицами с соответствующими изъятиями из санкционного режима. В первую очередь это касается США.

Но в устранении «корневых причин» ненормальности в двусторонних отношениях, препятствующей подлинной нормализации, которую имели в виду президенты, прогресс застопорился. В Госдепартаменте категорически отказываются вести разговор о возращении шести де-факто конфискованных объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на праве частной собственности. Американские спецслужбы, взявшие их под охрану, незаконно не допускают туда посла России и наших дипломатов. Аналогичным образом, увязывая начало любого серьезного разговора по данной тематике с устраивающим США урегулированием на Украине, американская сторона реагирует на предложение о возобновлении прямого авиасообщения, прерванного Вашингтоном после начала СВО.

— Есть надежда, что удастся этот диалог раскачать?

— Руки мы не опускаем, призывая переговорную госдеповскую команду не «заужать» — в противовес тому, как ставили задачу президенты,— диалог по «раздражителям». Важно не ограничиваться только визовой сферой и более мелкими, бытовыми аспектами обеспечения функциональности дипмиссий, а ориентироваться на восстановление нормальности в широком плане. В качестве первого шага необходимо вернуться к отправной точке, когда в декабре 2016 года тогдашний хозяин Белого дома Барак Обама, раздосадованный поражением Xиллари Клинтон на президентских выборах, запустил маховик российско-американской дипломатической войны. С ее последствиями приходится сейчас мучительно разбираться. Будем продолжать настойчиво работать в этом направлении.