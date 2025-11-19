Посол Дарчиев: Россия и США продолжают диалог по различным каналам

В России исходят из того, что позитивный импульс саммита в Анкоридже «ни в коей мере» себя не исчерпал. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью «Ъ». Россия и США продолжают контакты на разных уровнях, диалог между странами не останавливался, заверил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ни в коей мере,— сказал Александр Дарчиев в ответ на вопрос "Ъ", можно ли говорить, что позитивный импульс саммита в Анкоридже себя исчерпал. — То, что затем диалог забуксовал, вовсе не означает его остановку. Контакты на различных уровнях продолжаются, требуя терпения и настойчивости».

По словам дипломата, «ухабы и ловушки в процессе такого, лишенного иллюзий диалога (который, повторюсь, идет и в непубличном формате, помимо "засвеченных" в СМИ каналов) не должны заслонять главного: Россия и США как великие державы обречены на то, чтобы договариваться, как минимум, о неконфронтационном сосуществовании».

Ранее на этой неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что контакты России и США по украинскому урегулированию продолжаются. Он акцентировал внимание, что основой для продвижения по этому треку Россия считает понимания, которых лидеры двух стран достигли на саммите в Анкоридже. Источник в МИД России подтверждал «Ъ», что Россия не отходила от пониманий, достигнутых президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске.

Саммит лидеров России и США на Аляске состоялся 15 августа. Первый телефонный разговор двух лидеров после встречи в Анкоридже состоялся через два месяца, 16 октября. После него президент США Дональд Трамп объявил о планах провести вторую встречу в верхах с Владимиром Путиным. Ее планировали провести в Будапеште, но в процессе подготовки саммита Дональд Трамп отказался от встречи с российским коллегой. Он объяснил свое решение тем, что Россия не готова договариваться о мире на Украине. Позднее Минфин США ввел очередные санкции против РФ, а президент США призывал Китай, Индию и европейских союзников к отказу от закупок российских энергоресурсов.

Полная версия интервью Александра Дарчиева «Ъ» — по ссылке «"То, что диалог забуксовал, не означает его остановку"».

Анастасия Домбицкая