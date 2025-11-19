Россия призвала Госдеп разобраться с последствиями «дипломатической войны» Обамы

Российские власти призывают Госдеп США не заужать диалог по раздражителям в двусторонних отношениях, заявил в интервью «Ъ» посол России в США Александр Дарчиев. Для устранения проблем странам следует вернуться к отправной точке, начав разбираться с последствиями «российско-американской дипломатической войны» 2016 года, считают в России.

«Руки мы не опускаем, призывая переговорную госдеповскую команду не заужать — в противовес тому, как ставили задачу президенты — диалог по раздражителям»,— сказал Александр Дарчиев, подчеркнув необходимость «не ограничиваться только визовой сферой и более мелкими, бытовыми аспектами обеспечения функциональности дипмиссий, а ориентироваться на восстановление нормальности в широком плане».

«В качестве первого шага необходимо вернуться к отправной точке, когда в декабре 2016 года тогдашний хозяин Белого дома Барак Обама, раздосадованный поражением Xиллари Клинтон на президентских выборах, запустил маховик российско-американской дипломатической войны»,— указал посол, отметив, что с «ее последствиями приходится сейчас мучительно разбираться».

По словам Александра Дарчиева, Россия по-прежнему настроена «настойчиво работать в этом направлении».

Консультации России и США по «раздражителям» в двусторонних отношениях были запущены еще при прежней администрации. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом стороны дважды встречались в Стамбуле с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения — 27 февраля и 10 апреля. Ожидалось, что третий раунд переговоров пройдет в июне, однако встреча была отменена по инициативе американской стороны. В октябре замглавы российского МИД Сергей Рябков утверждал, что переговоры пройдут до конца осени. Между тем на прошлой неделе в посольстве США в Москве заявили, что новый раунд консультаций по нормализации работы диппредставительств пока не запланирован.

Полная версия интервью Александра Дарчиева «Ъ» — по ссылке «То, что диалог забуксовал, не означает его остановку».

Анастасия Домбицкая