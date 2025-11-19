Трамп требует лишить ABC лицензии за вопрос о деле Эпштейна

Президент США Дональд Трамп потребовал лишить телеканал ABC лицензии на вещание после того, как его корреспондентка задала вопрос о публикации файлов уголовного дела Джеффри Эпштейна.

«Я думаю, вы ужасный репортер. Вам следует вернуться и поучиться быть репортером. Больше никаких вопросов от вас»,— заявил господин Трамп корреспондентке ABC Мэри Брюс во время встречи в Овальном кабинете. «Что касается материалов по делу Эпштейна… меня с ним ничего не связывает. Я выгнал его из своего клуба много лет назад, потому что посчитал его больным извращенцем,— цитирует президента CNBC.— Люди раскусили вашу аферу. И вот что я вам скажу: я считаю, что у ABC нужно отозвать лицензию. Потому что ваши новости такие фальшивые и такие лживые».

В сентябре администрация Трампа угрожала отозвать лицензию ABC из-за комментариев ведущего вечернего шоу Джимми Киммела об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка. А на днях президент США призвал телеканал NBC уволить ведущего Сета Майерса за комментарии о связях господина Трампа с Джеффри Эпштейном.

Скандал вокруг причастности Дональда Трампа к делу Эпштейна разгорелся в июле. В предвыборных заявлениях будущий президент обещал раскрыть правду об этом деле и опубликовать в числе прочего список клиентов Джеффри Эпштейна. Однако в июле Минюст и ФБР неожиданно заявили, что никакого списка клиентов не существует, другие документы также не были опубликованы. У президента есть полномочия приказать Минюсту опубликовать материалы дела, но вместо этого он делегировал этот вопрос Конгрессу. Сегодня тот одобрил соответствующий законопроект. Если его подпишет господин Трамп, все материалы дела вскоре будут обнародованы.

Кирилл Сарханянц