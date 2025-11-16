Трамп потребовал от телеканала NBC уволить ведущего Сета Майерса

Президент США Дональд Трамп призвал телеканал NBC уволить ведущего Сета Майерса. В одном из последних эфиров господин Майерс высмеял президента за «безумную» реакцию на публикацию электронных писем Джеффри Эпштейна.

«Сет Майерс из NBC страдает от неизлечимого синдрома помешательства на Трампе. Его видели прошлой ночью в неконтролируемой ярости, скорее всего из-за того, что его "шоу" – это катастрофа по рейтингам»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Сет Майерс с 2014 года ведет вечернее сатирическое ток-шоу «Поздняя ночь с Сетом Майерсом» («Late Night with Seth Meyers»). В эфире 13 ноября он упомянул новые обстоятельства дела Эпштейна: «Я не детектив, но один из вопросов звучал так: "знал ли Трамп о девочках?". А тут вы находите электронное письмо от Эпштейна, в котором говорится: "Трамп знал о девочках". Это звучит весьма обличающе».

Подробнее о деле Эпштейна — в материале «Ъ» «Письма, которых Трамп не ждал».