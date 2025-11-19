Конгресс США принял законопроект о публикации материалов по делу Эпштейна

Сенат США единогласно одобрил законопроект, обязывающий Минюст опубликовать документы по делу осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна, передает Assosiated Press. Теперь документ передадут на подпись президенту США Дональду Трампу.

Господин Трамп незадолго до принятия законопроекта призвал Республиканскую партию не отвлекаться на дело осужденного педофила. «Мне все равно, когда Сенат примет законопроект Палаты представителей, сегодня вечером или в какое-то другое время в ближайшем будущем. Я просто не хочу, чтобы республиканцы отводили взгляд от всех побед, которых мы добились»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп раньше выступал против публикации всех материалов уголовного дела и обрушивался с критикой на однопартийцев, требовавших этого. Однако несколько дней назад он поменял свое мнение. Он заявил, что ему «скрывать нечего» и пришло время «уйти от этой демократической мистификации, устроенной радикальными левыми безумцами».

Как до этого отмечало Reuters, дело Эпштейна повлияло на рейтинг одобрения Дональда Трампа. Люди оказались недовольны тем, что господин Трамп пытался помешать публикации материалов уголовного дела финансиста.

