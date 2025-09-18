Шоу комика Джимми Киммела приостановят из-за слов об убийстве Чарли Кирка

Показ вечернего шоу «Jimmy Kimmel Live!» комика Джимми Киммела на телеканале ABC будет приостановлен на неопределенный срок. Причиной стали его комментарии относительно убийства правого активиста Чарли Кирка. Об этом сообщает компания Nexstar, владеющая телеканалом.

В своем шоу Джимми Киммел предположил, что убийца активиста может быть сторонником президента США Дональда Трампа. Комик также обвинил движение MAGA («Сделаем Америку вновь великой») в попытке использовать эту трагедию для получения политических очков.

«Мы приняли трудное решение приостановить его выступления, чтобы дать возможность здравомыслящим людям возобладать в процессе уважительного и конструктивного диалога»,— говорится в заявлении компании.