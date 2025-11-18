Главные новости за 18 ноября. Кавказ

В Северной Осетии с 26 по 28 ноября 2025 года во Владикавказе пройдет масштабная международная закупочная сессия в формате реверсной бизнес-миссии. В сессии примут участие более 80 предпринимателей из 28 регионов России и 20 байеров из Грузии, Узбекистана, Казахстана, ОАЭ и Ирана.

Апелляционная инстанция Верховного суда Республики Дагестан повысила сроки наказания для семерых участников преступной группы, обвиняемых в хищении свыше 170 млн руб. из государственного Фонда микрофинансирования малого и среднего бизнеса.

В Ставропольском крае в октябре 2025 года количество покупок букетов цветов выросло на 8% в сравнении с октябрем 2024 года. Средний чек увеличился на 10% — до 4,2 тыс. руб.

Урупский районный суд Карачаево-Черкесии приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы условно и испытательному сроку в три года за нападение на сотрудников полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Объем просроченной задолженности по розничным кредитам без учета ипотеки в Дагестане вырос на 84% с начала 2025 года и достиг 23,5 млрд руб. на 1 октября 2025 года. Показатель увеличился в 1,8 раза за десять месяцев текущего года (с 12,7 млрд руб. на 1 января).

Новый корпус городской больницы в Кисловодске планируют открыть в начале 2025 года. Строительные работы находятся на завершающем этапе. Проект учитывает требования современной маршрутизации пациентов, диагностики и оказания экстренной медицинской помощи. Планировка направлена на сокращение временных затрат и повышение качества лечения. Так, новый корпус сможет выполнять свыше 10 тыс. медицинских исследований в год.