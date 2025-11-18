На Ставрополье спрос на цветы вырос на 8% в 2025 году

В Ставропольском крае в октябре 2025 года количество покупок букетов цветов выросло на 8% в сравнении с октябрем 2024 года. Средний чек увеличился на 10% — до 4,2 тыс. руб. Такие данные «Ъ-Кавказ» предоставили в центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

«Инфляция в цветочной отрасли связана с тем, что дорожают импортные саженцы, логистика, упаковка и энергоресурсы. Покупатели чаще выбирали более крупные и премиальные композиции, особенно в онлайн-формате, где средний чек выше на 10–15%»,— прокомментировали эксперты компании «Платформа ОФД». Они добавили, что онлайн-продажи растут быстрее офлайн-продаж благодаря удобству доставки и визуальному формату каталогов.

По словам CEO компании «Империя цветов» Аблайхана Аяпова, благодаря развитию сегмента e-commerce и сервисов доставки, цветы можно заказать даже в самых небольших населенных пунктах Ставропольского края. По словам эксперта, развитие онлайн-торговли сдерживает нехватка квалифицированных кадров в малых городах рост стоимости доставки. «Транспортные расходы иногда составляют до 40% конечной цены букета. Решение, на мой взгляд, одно: развивать цифровизацию и объединение сервисов. Чем точнее маршруты и чем больше интеграций, тем меньше конечный чек. Господдержка, скажу честно, есть, но не всегда доходит туда, где реально нужна. В крупных аграрных регионах, например, на Кубани и Ставрополье, помощь фермерам заметна, однако малые компании, особенно в сфере сервиса и e-commerce, пока остаются в тени»,— прокомментировал эксперт.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», спрос на цветы и средний чек на покупку букета в Крыму выросли на 5 и 8%, а на Кубани — на 7 и 9% соответственно.

Маргарита Синкевич