Жителю Карачаево-Черкесии вынесли приговор за нападение на полицейских

Урупский районный суд Карачаево-Черкесии приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы условно и испытательному сроку в три года за нападение на сотрудников полиции (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в августе 2025 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения находился в кафе «Феникс» и отказался покинуть помещение после закрытия заведения. На вызов администратора прибыли правоохранители. Мужчина нанес удар кулаком в лицо одному из полицейских, затем ударил в грудь его коллегу. После этого, вырвавшись от сдерживавшего его знакомого, фигурант нанес еще один удар в лицо третьему сотруднику.

Обвиняемый не признал свою вину в совершении преступления. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Константин Соловьев