Верховный суд Дагестана ужесточил сроки по делу о хищениях 170 млн рублей

Апелляционная инстанция Верховного суда Республики Дагестан повысила сроки наказания для семерых участников преступной группы, обвиняемых в хищении свыше 170 млн руб. из государственного Фонда микрофинансирования малого и среднего бизнеса, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Группа, под руководством бывшего руководителя фонда, с сентября 2013 года по октябрь 2014-го незаконно перечисляла заемные средства на счета 82 человек, не подозревающих о мошенничестве. Для прикрытия использовались фиктивные индивидуальные предприниматели и завышенная или несуществующая залоговая недвижимость. Руководство Фонда обеспечивало беспрепятственное одобрение и выдачу таких кредитов.

Районные суды вынесли приговоры сроками от 4 до 10 лет лишения свободы с учетом смягчающих обстоятельств и роли каждого. Защита посчитала наказания чрезмерными и обжаловала вердикт, прокурор, напротив, добивался ужесточения приговора. В итоге апелляционная коллегия признала первоначальный срок недостаточным с учетом характера и общественной опасности преступления и суммы ущерба. Она назначила сроки от 6 до 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск Фонда на возмещение ущерба.

Дело рассматривалось по статьям о создании и участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) и подделке документов (ч.2 ст. 327 УК РФ). Верховный суд подчеркнул высокую общественную опасность деяний и масштабный ущерб бюджету, что потребовало ужесточения меры наказания.

Станислав Маслаков