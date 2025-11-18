Главные новости за 18 ноября: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Воронеж подвергся атаке ВСУ. В небе над городом дежурными средствами ПВО были сбиты несколько воздушных целей. По предварительным данным, никто не пострадал, однако обломками были повреждены кровля частного дома и автомобиль. Жители облцентра сообщили в соцсетях о звуках взрывов в разных районах города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнес-центр «Застава» в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Бизнес-центр «Застава» в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Неспокойно было ночью и в Короче Белгородской области, где в результате атаки беспилотников на торговый центр были ранены два человека. Пострадавшие, среди которых был сотрудник МЧС, получили ожоги. Огнем также были уничтожены три коммерческих объекта. Среди них ТЦ «Вокзальный».

В Липецке, тем временем, началось заселение первого арендного дома на улице Неделина. Здание входит в состав жилого комплекса (ЖК) «Суббота». 19-этажный дом достроили в конце октября, в нем расположено 139 квартир — от студий до трехкомнатных. Стоимость аренды составит от 30 тыс. руб. в месяц.

Курского предпринимателя, гендиректора местного ООО «Прожектор» Виталия Ревина, судят за передачу Украине прожектора для поиска БПЛА. Его обвиняют в госизмене и финансировании терроризма. Максимальное наказание по обеим статьям — пожизненное лишение свободы. Следствие считает, что обвиняемый для проектирования оборудования закупал комплектующие из Китая за свои деньги через банковский счет, который был оформлен на него в Казахстане.

Брат мэра Орла и бывший замруководителя подведомственной Минтрансу технологической компании «ЗащитаИнфоТранс» Виктор Парахин получил 7,5 года лишения свободы за мошенничество. Экс-глава предприятия Юрий Спасский получил такой же срок, а заместитель начальника департамента информационных технологий Роман Лаврентьев — 6,5 года. Также им назначены штрафы от 500 тыс. до 800 тыс. руб.

Сбербанк требует банкротства ООО «Торговый дом "Перспектива"» в Мичуринске Тамбовской области. Сумма исковых требований составляет 120,2 млн руб. Суть их происхождения не раскрывается. Параллельно банк подал банкротный иск к экс-директору компании Владимиру Дикаеву, однако суд оставил его без движения из-за нарушений при подаче.

Егор Якимов