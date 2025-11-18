В белгородской Короче от атаки БПЛА на торговый центр ранены двое

В результате атаки беспилотников на коммерческий объект в Короче Белгородской области ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Последствия атаки БПЛА ВСУ на Корочу Белгородской области 17 ноября 2025 года Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия атаки БПЛА ВСУ на Корочу Белгородской области 17 ноября 2025 года Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия атаки БПЛА ВСУ на Корочу Белгородской области 17 ноября 2025 года Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия атаки БПЛА ВСУ на Корочу Белгородской области 17 ноября 2025 года Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия атаки БПЛА ВСУ на Корочу Белгородской области 17 ноября 2025 года Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия атаки БПЛА ВСУ на Корочу Белгородской области 17 ноября 2025 года Фото: t.me / vvgladkov Последствия атаки БПЛА ВСУ на Корочу Белгородской области 17 ноября 2025 года Фото: t.me / vvgladkov Последствия атаки БПЛА ВСУ на Корочу Белгородской области 17 ноября 2025 года Фото: t.me / vvgladkov Следующая фотография 1 / 8 Последствия атаки БПЛА ВСУ на Корочу Белгородской области 17 ноября 2025 года Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия атаки БПЛА ВСУ на Корочу Белгородской области 17 ноября 2025 года Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия атаки БПЛА ВСУ на Корочу Белгородской области 17 ноября 2025 года Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия атаки БПЛА ВСУ на Корочу Белгородской области 17 ноября 2025 года Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия атаки БПЛА ВСУ на Корочу Белгородской области 17 ноября 2025 года Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова Последствия атаки БПЛА ВСУ на Корочу Белгородской области 17 ноября 2025 года Фото: t.me / vvgladkov Последствия атаки БПЛА ВСУ на Корочу Белгородской области 17 ноября 2025 года Фото: t.me / vvgladkov Последствия атаки БПЛА ВСУ на Корочу Белгородской области 17 ноября 2025 года Фото: t.me / vvgladkov

Бригада скорой помощи доставила одного из пострадавших, мужчину в тяжелом состоянии, в областную клиническую больницу. У него диагностированы отравление угарным газом и ожоги дыхательных путей и глаз. Медики оказывают ему необходимую помощь. Второй пострадавший — сотрудник МЧС, который получил ожоги лица, рук и ног во время тушения пожара. Его также доставляют в областную клиническую больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

По данным губернатора, огнем уничтожены три коммерческих объекта. Среди них ТЦ «Вокзальный». В ликвидации пожара принимают участие 108 специалистов и 34 единицы техники. Сообщение о том, что город Короча Белгородской области подвергся атаке БПЛА появилось на канале господина Гладкова в 20:50. Таким образом, пожар тушат уже несколько часов.

Кроме того, повреждения зафиксированы в жилом секторе. В одном из частных домов выбиты окна и посечен забор. В селе Погореловка, как уточнил глава региона, беспилотник повредил входную группу частного дома. В многоквартирном доме Корочи выбиты окна в четырех квартирах.

Частично обесточенными остаются город Короча, а также села Погореловка и Подкопаевка. Специалисты продолжают восстановительные работы. Отключение света господин Гладков не комментировал.

Анна Швечикова