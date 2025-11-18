В белгородской Короче от атаки БПЛА на торговый центр ранены двое
В результате атаки беспилотников на коммерческий объект в Короче Белгородской области ранены два человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Бригада скорой помощи доставила одного из пострадавших, мужчину в тяжелом состоянии, в областную клиническую больницу. У него диагностированы отравление угарным газом и ожоги дыхательных путей и глаз. Медики оказывают ему необходимую помощь. Второй пострадавший — сотрудник МЧС, который получил ожоги лица, рук и ног во время тушения пожара. Его также доставляют в областную клиническую больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.
По данным губернатора, огнем уничтожены три коммерческих объекта. Среди них ТЦ «Вокзальный». В ликвидации пожара принимают участие 108 специалистов и 34 единицы техники. Сообщение о том, что город Короча Белгородской области подвергся атаке БПЛА появилось на канале господина Гладкова в 20:50. Таким образом, пожар тушат уже несколько часов.
Кроме того, повреждения зафиксированы в жилом секторе. В одном из частных домов выбиты окна и посечен забор. В селе Погореловка, как уточнил глава региона, беспилотник повредил входную группу частного дома. В многоквартирном доме Корочи выбиты окна в четырех квартирах.
Частично обесточенными остаются город Короча, а также села Погореловка и Подкопаевка. Специалисты продолжают восстановительные работы. Отключение света господин Гладков не комментировал.