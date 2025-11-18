Сбербанк требует банкротства тамбовской фирмы и ее экс-главы из-за 120 млн долга

Арбитражный суд Тамбовской области начал производство по заявлению Сбербанка о признании банкротом местного ООО «Торговый дом "Перспектива"». Сумма исковых требований составляет 120,2 млн руб. Суть их происхождения не раскрывается. В качестве третьих лиц к спору привлечены АО «Корпорация "МСП"», микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» и экс-директор компании Владимир Дикаев. Судебное заседание назначено на 8 декабря. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Параллельно Сбербанк подал банкротный иск к самому господину Дикаеву, однако суд оставил его без движения из-за нарушений при подаче. Банк не приложил выписку из единого госреестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) о наличии у бизнесмена такого статуса и не предоставил документ, подтверждающий внесение на счет суда средств на вознаграждение финансовому управляющему. Истцу предложено устранить нарушения до 15 декабря. Ранее стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, ООО «Торговый дом "Перспектива"» зарегистрировано в Мичуринске Тамбовской области в 2019 году. Уставный капитал — 22,7 млн руб. Основной вид деятельности — оптовая неспециализированная торговля. Владеет компанией Наталья Бессонова. Выручка общества в 2024 году составила 3,9 млрд руб., чистая прибыль — 32 млн руб. Руководит компанией Юлия Дегтярева. До марта 2025-го этот пост занимал Владимир Дикаев.

В конце октября Арбитражный суд Воронежской области начал производство по банкротному иску Сбербанка к основному юрлицу агрохолдинга CBS Commodities с активами в Черноземье и Ленинградской области. Требования банка к структурам холдинга составляют как минимум 394 млн руб.

Егор Якимов