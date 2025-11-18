Курского предпринимателя судят за передачу Украине прожектора для поиска БПЛА

2-й Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении гендиректора курского ООО «Прожектор» Виталия Ревина (внесен в перечень террористов и экстремистов). Его обвиняют в госизмене (ст. 275 УК РФ) и финансировании терроризма (ст. 205.1 УК РФ, максимальное наказание по обеим статьям — пожизненное лишение свободы) из-за возможной передачи Украине специального военного оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебную документацию.

По данным агентства, Виталий Ревин 20 августа 2024 года передал украинскому полку «Азов» (признан в РФ террористическим, запрещен) изобретенный им зенитный прожектор, который предназначен «для обнаружения над Киевом российских беспилотников».

Обвиняемый отправил прожектор из Курска в Киев через Литву. Для проектирования оборудования он закупал комплектующие из Китая за свои деньги через банковский счет, который был оформлен на него в Казахстане. Позднее Ревина задержали: ему назначили административный арест, а после предъявления особо тяжких обвинений отправили в следственный изолятор.

По делу прошло несколько открытых слушаний и были допрошены свидетели. На первом заседании суда гендиректор ООО «Прожектор» вины не признал. Однако, как отмечает ТАСС, при задержании предприниматель «дал признательные показания и детально рассказал следствию о совершенных им преступлениях, которые впоследствии легли в основу окончательного обвинения».

18 ноября в суде планируется провести прения сторон, в ходе которых гособвинение запросит наказание, выслушает последнее слово предпринимателя и удалится в совещательную комнату для определения вердикта.

В начале ноября в Курский областной суд передали уголовное дело Дмитрия Зайцева, которого обвиняют в конфиденциальном сотрудничестве с запрещенной в РФ террористической организацией. «Легион "Свобода России"». Его будут судить по статьям о госизмене и участии в деятельности террористической организации.

Егор Одегов